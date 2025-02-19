Актриса Ксенофонтова разводится с мужем, свадьбу с которым сыграла в 2022 году

Актриса Елена Ксенофонтова объявила о своём разводе с третьим мужем, адвокатом Алексеем Куликовым, за которого она вышла замуж в конце 2022 года.

В беседе с "Леди.Mail.ru" она подтвердила, что сейчас идёт бракоразводный процесс. Однако, несмотря на вопросы журналистов, актриса отказалась давать какие-либо комментарии о причинах своего расставания с бывшим мужем.

"Личная жизнь на то и личная, чтобы о ней не рассказывать", — подчеркнула звезда сериала "Кухня".

Елена Ксенофонтова была замужем три раза. Её первым супругом стал Игорь Липатов, с которым она сыграла свадьбу в 19 лет. Они прожили вместе 11 лет, но, несмотря на это, сохранили тёплые отношения.

Второй раз артистка вышла замуж за продюсера Илью Неретина, от которого родила сына Тимофея. Также у Ксенофонтовой есть дочь София от адвоката Александра Рыжих.