Американский певец похвастался снимком с Юрой Борисовым

Американский певец и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето в своём личном блоге поделился фотографией, на которой он запечатлён с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Артисты встретились на вечеринке перед церемонией вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Джаред Лето, по-видимому, был очень рад возможности сделать памятные снимки.

"Вот это я называю хороший вечер. Лондон, 2025. Снимки сделаны мною и друзьями", — подписал фото музыкант.

Кроме того, Джаред Лето опубликовал фотографии с Деми Мур, Томом Крузом, Лупитой Нионго, а также с режиссёром и дизайнером Томом Фордом.

Юра Борисов был номинирован на премию BAFTA за роль в фильме "Анора" в категории "Лучшая мужская роль второго плана", но уступил победу американцу Кирану Калкину (проект "Настоящая боль"). Аналогичная ситуация произошла и на "Золотом глобусе".

Российский актёр также претендует на "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана".