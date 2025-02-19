Близкий друг Пьера Нарцисса рассказал, что довело артиста до алкоголизма и смерти

Певец и участник "Фабрики звёзд" Пьер Нарцисс незадолго до кончины стал злоупотреблять алкоголем и отказываться от еды. Об этом рассказал его близкий друг и бывший концертный директор Сергей Дворцов.

По словам Сергея Дворцова, причинами алкоголизма артиста стали невостребованность в профессии и уход супруги. Пьер Нарцисс, не привыкший обходиться без женского внимания, постоянно менял девушек.

"Последние полтора года он очень много пил и почти не ел. Из-за этого он становился агрессивным. Я сам видел, как он менял девушек как перчатки. Что ещё добавить? Бабник и ловелас", — цитирует Дворцова aif.ru.

Продюсеры и организаторы концертов отказывались сотрудничать с Пьером Нарциссом из-за его репутации насильника, которая возникла после замятого уголовного дела. Под конец жизни артисту приходилось выступать за 30 тысяч рублей.

Из-за этого у него начались серьёзные проблемы со здоровьем: он несколько раз оказывался в больнице и набрал 60 кг веса. Его сердце остановилось во время подготовки к операции по удалению камней в почках.