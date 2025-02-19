Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

18 единиц техники и десятки бойцов ВСУ уничтожены – кадры удара попали в сеть

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Актриса Будина призвала отказаться от Оскара: наплевать и растереть
Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста
Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка
Якубович не скрывает обиды на известных комиков из ЧБД: я сцепил зубы
56-летняя певица Валерия снялась в боди и колготках: как не стыдно?
Павла Прилучного назвали скандальным и агрессивным: сколько стоит один съёмочный день актёра
Жена Соболева сообщила о падении няни с ребёнком на руках: сломала руки
Актриса Ксенофонтова разводится с мужем, свадьбу с которым сыграла в 2022 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.