18 единиц техники и десятки бойцов ВСУ уничтожены – кадры удара попали в сеть

В Сумской области нанесен удар по скоплению техники ВСУ. Кадры уничтожения опубликовали в Telegram-канале «Изнанка».

Аэроразведка обнаружила колонну военной техники в лесополосе неподалеку от Бромеля. Среди целей – две 300-мм установки РСЗО «Ольха», бронемашины и легковой транспорт. По ним нанесли ракетный удар из ОТРК «Искандер».

По предварительным данным, уничтожены 18 единиц техники и более 30 бойцов 27-й бригады ВСУ.

Сумская область часто используется противником для накопления резервов перед отправкой в Курскую область, где ВСУ ежедневно несут большие потери.