Алсу отреагировала на неоднозначные нападки со стороны Решетовой

Певица Алсу в беседе с продюсером Георгием Иващенко для "ШБ-шоу" отметила, что её не задели слова Анастасии Решетовой, сказанные во время празднования дня рождения.

Анастасия Решетова, известная блогерша, которую многие обвиняют в распаде брака певицы, на празднике с юмором предположила, что перепутали "с какой-то певицей".

Алсу подчеркнула, что не собирается участвовать в публичных скандалах, так как ей были безразличны слова Анастасии.

"Если кто-то пытается использовать моё имя и ситуацию для пиара, это их право. Меня это не задевает и не волнует", — призналась 41-летняя певица.

Она рассказала, что в браке много внимания уделяла семье и воспитанию детей, поэтому сейчас наслаждается работой и выступлениями. По её словам, она соскучилась по музыке и зрителям.

Алсу также заверила, что выйдет замуж, если захочет родить ещё одного ребёнка для любимого мужчины. В настоящее время она занимается воспитанием троих детей, появившихся в браке с бизнесменом Яном Абрамовым.