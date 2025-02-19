5000 рублей за 10 секунд: как новые камеры ГАИ изменят жизнь водителей?

Система дорожного контроля в России выходит на новый уровень. В крупных городах начали устанавливать камеры нового поколения «Стрит Фалькон». Эти устройства незаметны для водителей – их маскируют под уличные фонари, а угол обзора в 360 градусов позволяет фиксировать нарушения в любом направлении.

По данным ГАИ, главная особенность «Стрит Фалькон» – автоматическая фиксация остановки в запрещённом месте. Если машина задержится дольше 10 секунд, система выписывает штраф до 5000 рублей, независимо от причины – будь то пробка, поломка или даже ДТП.

Камеры уже работают на пешеходных переходах, трамвайных путях, выделенных полосах, перекрёстках, остановках общественного транспорта, мостах, эстакадах, тоннелях и в зонах с запрещающими знаками. В будущем их могут установить по всей стране.

Водителям остается только одно – внимательнее соблюдать ПДД.