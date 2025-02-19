Актриса Наталья Фатеева честно рассказала о романе с музыкантом Юрием Антоновым

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в беседе с mk.ru опровергла слухи о романтических отношениях с народным артистом РФ Юрием Антоновым, которые якобы имели место во время съёмок фильма "Прежде, чем расстаться".

Актриса подчеркнула, что они просто работали вместе на съёмочной площадке, и никто из них не проявлял никакого внимания друг к другу.

"Мы были коллегами. В этом фильме Юрий Антонов дебютировал как актёр, сыграв главную роль, и написал для него потрясающую музыку. Он очень ответственно подходил к своей работе, всегда был на нервах и внимательно следил за всем процессом", — сказала звезда советского кино.

Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, на экране все выглядели хорошо и молодо. По словам Натальи Фатеевой, Юрий Антонов обладает абсолютно нормальным характером, который присущ творческим людям.

В заключение актриса пожелала музыканту здоровья и долголетия, ведь в этом году он отмечает свой 80-летний юбилей.