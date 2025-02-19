Вклады под 23% уходят в прошлое? Банки начали массово снижать проценты

Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам. Как выяснила "Российская газета", минимум три банка из топ-10 скорректировали доходность депозитов на 0,5-1 процентный пункт.

В МКБ с 17 февраля ставки снизились почти по всем срокам. Например, полугодовой вклад теперь приносит 21,5% вместо 22,5%. В Т-Банке короткие депозиты на 3-5 месяцев подорожали до 19,5%, но на более длительные сроки ставки упали — до 18% и ниже. В Альфа-Банке максимальная ставка для новых вкладов снизилась с 23% до 21%.

При этом Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%, что, по прогнозам ВТБ, приведет к дальнейшему снижению доходности вкладов. Весной вкладчики все еще смогут разместить деньги под 19-20% годовых.

Тенденция к снижению ставок началась еще в декабре, когда максимальная доходность депозитов в крупнейших банках упала с рекордных 22,3% до 21,5% в феврале. Сейчас этот тренд продолжается.