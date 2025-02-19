Вселенная действительно появилась по Библии? Ученые нашли математическое подтверждение

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо представили необычную научную работу. В статье «Как создать Вселенную», опубликованной в библиотеке Корнеллского университета, они рассмотрели библейскую версию сотворения мира.

По словам ученых, Вселенная действительно возникла так, как описано в Библии. Они заявляют, что смогли доказать это с помощью математического языка. В своих расчетах они использовали метод, разработанный математиком Андреем Марковым. Согласно их выводам, мир вышел из хаоса и стал стабильным, с постоянной скоростью света и привычной гравитацией.

Однако исследователи обнаружили и несостыковки. В Ветхом Завете Бог описывается как антропоморфное существо, но в рамках их теории он больше похож на вибрацию и энергию, управляющую Вселенной.

Тем временем ученые Токийского университета заявили, что доказали существование инопланетной жизни во Вселенной.