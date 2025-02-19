Конца света не будет? Канадский ученый разоблачил главные апокалиптические мифы

Канадский ученый Вацлав Смил в книге «Как устроен мир на самом деле» рассказал о популярных теориях конца света. Он отмечает, что ученые и эксперты регулярно предсказывают катастрофы, но человечество находит решения.

Одна из самых старых гипотез – перенаселение планеты. В 1960-х годах предсказывали резкий рост численности людей, но прирост населения замедлился и сейчас составляет чуть более 1% в год.

Другая тревожная теория – старение общества. К 2080 году количество трудоспособных людей может сильно снизиться. Но медицина и технологии способны сгладить этот кризис.

Также в прошлом предсказывали, что планета столкнется с нехваткой ресурсов. Однако новые технологии успешно заменяют традиционные источники энергии.

Опасения вызывает и глобальное потепление. Но его последствия, по мнению ученого, могут быть менее драматичными, чем заявляют панические прогнозы.

Смил подчеркивает: апокалипсис предсказывали в 1970, 2010 и 2030 годах, но мир по-прежнему существует. Человечество не создает проблемы, а ищет решения.