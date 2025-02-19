Американский бизнес готовится к возвращению – но есть проблема: места почти не осталось

Часть американских компаний может вернуться на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако процесс будет сложным, так как многие ниши уже заняты.

По словам Дмитриева, уход с российского рынка обошелся американскому бизнесу в огромные суммы. Основные потери понесли IT и медиа – 123 миллиарда долларов. Компании в сфере здравоохранения и потребительского сектора потеряли 94 миллиарда, финансовый сектор – 71 миллиард. Промышленность лишилась 26 миллиардов, а энергетика – 10.

В общей сложности, по данным РФПИ, американские компании потеряли около 324 миллиардов долларов.