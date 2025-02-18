Бренды бегут обратно: какие западные компании готовы вернуться в Россию?

Западные бренды могут вернуться в Россию, но на новых условиях. Об этом сообщает газета «ВЗГЛЯД».

Союз торговых центров начал переговоры с представителями популярных марок: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. Генеральный директор по коммуникационному менеджменту Вадим Сипров отметил, что именно эти бренды первыми могут возобновить работу в стране.

Однако условия изменились. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, вернуться смогут только компании, которые поставляли товары в Россию, но не имели здесь производств.

McDonald's тоже может вернуться, но работать через франшизу, а не напрямую. В целом шансы на возвращение есть только у брендов в сферах, где пока нет полного импортозамещения. Это, например, фармацевтика, производство смартфонов и автомобилей.