Франция теряет позиции в продовольственном экспорте в Алжир. К 2024 году её поставки почти сошли на нет. Теперь главным игроком на этом рынке стала Россия. Об этом сообщает L’Opinion.

Всего десять лет назад Франция лидировала в этом сегменте. Но политическая ошибка Эммануэля Макрона изменила ситуацию. Он поддержал Марокко в споре с Алжиром, и это подтолкнуло североафриканскую страну к сотрудничеству с Москвой. Сегодня Россия обеспечивает 90% потребностей Алжира в зерне.

Падение экспорта затронуло не только зерно. В 2022 году Франция продала в Алжир животных на 167 миллионов евро. Спустя два года этот показатель обрушился. Продажи сухого молока и сыра за 11 месяцев 2024 года упали на 25%.

Экономический удар стал следствием геополитического конфликта. И это не единственная сфера, где Алжир делает ставку на Россию. Недавно страна подтвердила покупку у Москвы истребителей пятого поколения Су-57Э. Это первая официальная продажа такой военной техники за границу.