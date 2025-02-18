Неосторожный водитель — минус 500 рублей: почему теперь багаж на крыше под запретом?

В России обсуждают запрет перевозки багажа на крыше автомобиля. Хотя окончательное решение пока не принято, штрафы за нарушение уже действуют.

Если на багажнике нет заводских креплений или специальных рейлингов, инспектор ГИБДД может выписать штраф — 500 рублей. Основание — статья 12.5 КоАП РФ, которая запрещает эксплуатацию машины с неисправностями.

Новые требования ввели еще в 2020 году по Техническому регламенту Таможенного союза. По мнению ГИБДД, перевозка крупногабаритных предметов на крыше перегружает авто, увеличивает тормозной путь и повышает риск аварий.

Если конструкция автомобиля не соответствует нормам, его могут отправить на штрафстоянку. Такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.