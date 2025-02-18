ЕС спорит о миротворцах для Украины: разногласия на саммите в Париже

На экстренной встрече в Париже лидеры Евросоюза столкнулись с разногласиями по вопросу отправки миротворцев в Украину. Financial Times сообщает, что страны ЕС не смогли прийти к единому мнению.

Великобритания предложила ввести войска, но Германия, Италия, Польша и Испания выступили против. Их представители заявили, что не готовы направлять своих миротворцев.

Франция, организовавшая саммит, рассчитывала, что лидеры представят планы по увеличению оборонных расходов. Однако дискуссия быстро перешла в конфликт.

Совещание созвали накануне переговоров России и США в Эр-Рияде. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил к обсуждению глав правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также представителей Евросоюза и генсека НАТО Марка Рютте.

Встреча должна была определить роль ЕС в урегулировании конфликта. Но вместо этого она показала раскол среди европейских лидеров.