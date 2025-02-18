"Компетентное руководство": Маск сделал неожиданное заявление о переговорах России и США

Илон Маск, бизнесмен и глава ведомства DOGE, высоко оценил дипломатов России. В соцсети X он отметил профессионализм министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова. Оба дипломата прибыли в Эр-Рияд для переговоров с представителями США.

Маск коротко написал: "Вот как выглядит компетентное руководство".

Ранее, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсуждали прекращение боевых действий на Украине. В итоге договорились о срочных переговорах по урегулированию конфликта. Позже Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля Лавров и Ушаков отправились в Эр-Рияд. Во вторник им предстоит встреча с представителями США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.