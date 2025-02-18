"Выматывают мои кошельки": Лепс рассказал, сколько стоит ему 19-летняя невеста

62-летний Григорий Лепс признался, что его молодая невеста, 19-летняя Аврора Киба, обходится ему дорого. Как пишет издание "7 дней", певец испытывает финансовые трудности, но продолжает оплачивать ей перелёты из Лондона в Россию.

"Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Но эти перелёты выматывают мои кошельки", — рассказал Лепс.

Помимо затрат на невесту, артист также терпит убытки в бизнесе, что усугубляет его финансовое положение.

Напомним, в июне 2024 года Лепс официально объявил о своих отношениях с Кибой. Он познакомился с девушкой через её родителей и с первых дней окружил вниманием: дарил дорогие украшения, устраивал роскошные свидания и заваливал цветами. Позже певец сделал Авроре предложение, преподнеся кольцо бренда Graff.