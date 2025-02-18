51 дом под ударом: жители Кубани столкнулись с разрушительными последствиями атаки ВСУ

Число поврежденных домов в Славянском и Северском районах Краснодарского края выросло до 51. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Комиссии муниципалитетов уже осмотрели почти все пострадавшие дома. В Славянском районе проверили 4 из 5 зданий, в поселке Ильском — все 46 жилых домов и 2 нежилых объекта. В них проживают 122 человека. Специалисты зафиксировали ущерб и собрали необходимые документы. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.

Ранее Минобороны России заявило, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 38 украинских дронов над Азовским морем и 24 над Краснодарским краем.

Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за падения обломков сбитого БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Ее успешно прооперировали.