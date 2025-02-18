Американские бренды возвращаются? Coca-Cola уже разрабатывает стратегию

Компания Coca-Cola может возобновить работу в России, сообщает Mash. Производство остановили после начала конфликта на Украине, но теперь бренд готовится вернуться.

Как утверждает источник, после возвращения компания начнет бороться с подделками и параллельным импортом. Речь идет о напитках, произведенных в Подмосковье, а также о продукции, привезенной из Казахстана, Киргизии и Китая.

Сообщается, что Coca-Cola планирует использовать прежние мощности и разрабатывает стратегию конкуренции с местными производителями.

Ранее появились слухи о возможном возвращении McDonald's. По данным инсайдеров, компания ждет разрешения от Белого дома и может возобновить работу быстрее, чем предполагалось.