Левый поворот на перекрёстке: как не спровоцировать ДТП и проехать без проблем

Поворот налево на загруженном перекрестке – один из самых сложных манёвров на дороге. Нужно не только пересечь встречный поток, но и выбрать правильный момент, чтобы не спровоцировать аварию. Если водитель поторопится, встречная машина может просто не успеть затормозить. Но и слишком долго ждать нельзя – стоящий автомобиль мешает другим участникам движения и может стать причиной ДТП.

Как правильно выполнить этот манёвр? Инспектор ГАИ рассказал порталу njcar.ru, какие ошибки чаще всего допускают водители и как их избежать. Главное правило – заранее перестроиться в левый ряд, включить поворотник и убедиться, что встречные машины и пешеходы пропущены. После поворота важно не выехать на встречную полосу.

Водитель может продолжить движение в любом разрешённом направлении, если нет специальных ограничений. Но заезжать на выделенную полосу для общественного транспорта запрещено.

На дорогах с несколькими полосами траектория поворота зависит от знаков 5.15.1 и 5.15.2. Они показывают, в какой ряд нужно встать после пересечения перекрестка. Например, если поворот выполняется из крайней левой полосы, движение продолжается в первом ряду слева. Игнорирование знаков может привести к столкновению с другими машинами и созданию аварийной ситуации.

Помните: левый поворот требует внимательности и точного расчёта. Спешка или излишняя осторожность могут привести к неприятностям на дороге.