Крысы боятся этой прикормки — вот что нужно раскидать по дому: от грызунов не останется ни следа

С приходом холодов крысы и мыши начинают искать тепло. Их цель – ваш дом. Если не принять меры, грызуны могут стать настоящей проблемой.

Эксперты советуют в первую очередь закрыть пути проникновения. Мыши могут пролезть даже в отверстия размером с карандаш. Поэтому нужно осмотреть стены, двери, окна и заделать все щели. Лучше всего использовать стальную вату и герметик – грызуны не смогут их прогрызть.

Второй шаг – поддерживать чистоту вокруг дома. Кусты и высокие растения не должны касаться стен. Уберите мусор, листья, а дрова храните подальше. Грызунам нужны укрытия, не давайте им такой возможности.

Дополнительно можно использовать натуральные средства. Грызуны не переносят запахи мяты, лаванды и эвкалипта. Достаточно разложить ватные диски, пропитанные этими маслами. Но будьте осторожны – некоторые масла могут быть вредны для домашних животных.

Ещё один простой способ – лук. Разрежьте его и разложите возле входов. Запах отпугнёт незваных гостей.

Регулярно проверяйте дом на следы грызунов. Если замечаете проблему – действуйте сразу. В сложных случаях лучше обратиться к профессионалам.