Чешуйницы больше не тронут книги и обои: гениальный трюк с уксусом

В тёплое время года многие сталкиваются с нашествием мелких насекомых в своих домах. Среди наиболее распространённых — плодовые мушки, дрозофилы, которые привлекаются перезрелыми фруктами и ферментирующими продуктами. Они часто обитают вокруг фруктовых ваз и кухонных раковин. Другие — дрейн-флай, или мотыльковые мушки, предпочитающие влажные места около сливов и раковин. Фунгус-гнаты, или сциариды, обитают в почве комнатных растений. Ещё одни — сциариды, крошечные кусающие насекомые, способные проникать через москитные сетки. Хотя их укусы редко опасны, они могут вызывать зуд и аллергические реакции.

Для борьбы с этими насекомыми рекомендуется использовать ловушки с уксусом: смешать яблочный уксус, несколько капель моющего средства и сахар, разместив смесь в местах скопления мух. Регулярная очистка сливов с использованием отбеливателя, применение лимона в качестве отпугивателя, установка свечных ловушек или электрических уничтожителей насекомых также эффективны. Профилактические меры включают поддержание сухости почвы растений, своевременное удаление отходов, правильное хранение фруктов, установку москитных сеток и герметизацию трещин в окнах и дверях. Кроме того, эфирные масла, такие как мятное, могут отпугивать ос и шершней, уксус — моли, а эвкалипт, лаванда и лемонграсс — комаров и летающих муравьёв.

Серебрянки, или чешуйницы, — бескрылые насекомые, питающиеся бумажными изделиями и способные повреждать обои, книги и сухие продукты. Они предпочитают тёмные, влажные места, такие как подвалы, чердаки и ванные комнаты. Для предотвращения их появления рекомендуется устранить источники влаги, запечатать щели и трещины, а также использовать эфирные масла, такие как кедровое или коричное, в качестве отпугивателей.

Уховёртки, или кожистокрылки, — небольшие насекомые с характерными клешнями. Хотя они безвредны для человека, могут повреждать растения. Для их устранения следует уменьшить влажность в доме, запечатать возможные входы и убрать растительные остатки вокруг дома. Использование жёлтого освещения снаружи может снизить их привлечение. При необходимости можно применять натуральные или химические средства, однако предпочтение стоит отдавать натуральным методам.

Соблюдение чистоты, устранение источников влаги и своевременное принятие профилактических мер помогут защитить дом от нашествия мелких насекомых.