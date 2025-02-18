Морские чудовища не выживут здесь и секунды: жуткие соляные бассейны Красного моря

Ученые, исследующие глубины Красного моря, сделали поразительное открытие — массивные соляные озера на дне моря, которые действуют как подводные «зоны смерти». Эти бассейны, расположенные на глубине нескольких тысяч футов, содержат столь высокую концентрацию соли и лишены кислорода, что любое морское существо, случайно попавшее внутрь, мгновенно парализуется или погибает.

Несмотря на их кажущуюся негостеприимность, исследователи считают, что эти уникальные экосистемы могут предоставить ключевые сведения о происхождении жизни на Земле и даже помочь в поиске внеземных организмов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, эти экстремальные среды могут напоминать условия, существующие на далеких «водных мирах» за пределами нашей Солнечной системы.

Экспедиция, возглавляемая профессором Сэмом Пёркисом, заведующим кафедрой морской геонауки Университета Майами, использовала дистанционно управляемые подводные аппараты и глубоководные зонды для изучения ранее неизведанных участков дна Красного моря. Вместо ожидаемых геологических образований команда обнаружила серию соляных бассейнов — глубоких карманов гиперсоленой воды, образующих одни из самых враждебных условий на планете.

Профессор Пёркис описал эти бассейны как природные ловушки: рыбы и другие существа, случайно попадающие в них, мгновенно парализуются или погибают. Более того, крупные хищники научились поджидать добычу на краях этих бассейнов, пользуясь их смертельным воздействием.

Ранее подобные образования были обнаружены в Средиземном море, Мексиканском заливе и Антарктическом океане. Однако бассейны, найденные в Красном море, выделяются своей глубиной, изоляцией и первозданным состоянием, что делает их ценным объектом для научных исследований.

Изучение этих экстремальных подводных сред может пролить свет на древние микробные экосистемы, существовавшие на Земле миллиарды лет назад, и помочь в понимании возможных форм жизни на других планетах. Профессор Пёркис отметил, что, по современным представлениям, жизнь на Земле возникла в глубоководных условиях, почти наверняка в анаэробной (без кислорода) среде. Таким образом, исследование этих бассейнов может предоставить уникальные данные о древних условиях, способствовавших зарождению жизни.

Кроме того, эти соляные бассейны могут содержать информацию о геологических и климатических событиях прошлого, таких как цунами, наводнения и землетрясения, что позволит ученым лучше понять историю Земли и ее климатические изменения.

Открытие этих подводных «зон смерти» в Красном море не только расширяет наши знания о предельных условиях, в которых может существовать жизнь, но и подчеркивает важность дальнейших исследований глубоководных экосистем для понимания как земной, так и внеземной жизни.