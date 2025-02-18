Считалась вымершей 40 лет, но вернулась: редкую рыбу нашли в неожиданном месте

Учёные из Геологической службы США сделали неожиданное открытие. Коротконосый сиг, пресноводная рыба, считавшаяся вымершей почти 40 лет, вновь обнаружен в озере Верхнее. Ранее этот вид встречался только в Великих озёрах, но исчез из-за чрезмерного вылова и хищничества морской миноги.

Коротконосый сиг отличается плотным телом, короткой головой и небольшими глазами. Он вырастает до 36 см в длину и весит около 540 г. Исчезновение вида связывали с агрессивными хищниками и активным промыслом. Но теперь у него появился второй шанс.

Это открытие подчеркивает важность исследований и защиты экосистем Великих озёр. Учёные продолжат наблюдения, чтобы понять, насколько устойчива популяция этой рыбы и сможет ли она восстановиться.