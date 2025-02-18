Сердце собаки замирает при этих словах – проверьте, насколько ваш питомец к вам привязан

Собаки заслуженно считаются лучшими друзьями человека, и связь между питомцем и его владельцем может быть очень крепкой. Исследование компании Canine Cottages показало, что сердечный ритм собаки увеличивается на 46,2% при словах "Я тебя люблю". Это подтверждает то, что собаки действительно испытывают к нам привязанность.

Эксперт по поведению собак Эмма Скейлс-Теоболд, работающая в Canine Cottages, рассказала о наиболее распространённых признаках собачьей любви. Один из самых очевидных знаков — это когда питомец приносит вам свою любимую игрушку. По её словам, таким образом собака не просто приглашает вас поиграть, но и делится с вами ценным предметом, выражая доверие и привязанность. Это особенно характерно для пород, таких как лабрадоры и золотистые ретриверы. Владельцам рекомендуется отвечать на этот жест похвалой или игрой.

Другой важный признак привязанности — так называемый "игровой поклон". Собака опускает переднюю часть тела, приподнимает заднюю и активно виляет хвостом. По словам эксперта, это универсальное приглашение к игре, выражающее радость и волнение от общения с хозяином. Взаимодействие в такие моменты не только укрепляет связь между вами, но и поддерживает ментальное и физическое здоровье питомца.

Таким образом, если ваш четвероногий друг приносит вам игрушки или приглашает к игре — это его способ сказать: "Я тебя люблю".