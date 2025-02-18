Ваш мозг устает и забывает? Просто добавьте воды – эффект удивит

Мозг на 75% состоит из воды. Без неё нейроны не могут работать полноценно. Об этом рассказал аргентинский невролог Алехандро Андерссон, директор Института неврологии Буэнос-Айреса.

Вода необходима для передачи сигналов между клетками мозга. Она помогает транспортировать соли, которые влияют на нервную проводимость. Кроме того, спинномозговая жидкость защищает мозг от ударов и выводит токсины.

Если организму не хватает воды, человек быстрее устаёт, хуже запоминает информацию, а внимание рассеивается. Также обезвоживание усиливает стресс и умственное переутомление.

Андерссон советует не забывать пить воду, чтобы поддерживать ясность ума и сохранить память.