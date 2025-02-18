Бессонница и стресс исчезнут! Этот минерал — ключ к глубокому сну и спокойствию

Магний — важный минерал, который играет ключевую роль в работе нервной системы и способствует расслаблению. Исследования показывают, что его достаточное потребление помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Эксперты отмечают, что магний участвует в выработке мелатонина — гормона, регулирующего биоритмы организма. Недостаток магния может приводить к повышенной тревожности, раздражительности и проблемам с засыпанием. Поэтому специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые этим минералом: орехи, семена, зелёные листовые овощи, бананы, тёмный шоколад и цельнозерновые продукты.

Суточная норма потребления магния варьируется в зависимости от возраста и пола, но в среднем составляет 300-400 мг. В некоторых случаях, при стрессовых нагрузках или повышенной физической активности, потребность в этом минерале может увеличиваться. Также можно рассмотреть приём магниевых добавок, но перед этим желательно проконсультироваться с врачом.

Таким образом, достаточное потребление магния способствует расслаблению, снижает уровень кортизола и улучшает качество сна, что делает его незаменимым элементом здорового образа жизни.