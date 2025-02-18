Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи

Журналист издания Tom's Guide решил испытать на себе трёхминутный челлендж планки, разработанный тренером Энн Хэтэуэй, чтобы оценить его влияние на мышцы кора. Упражнение состоит из трёх этапов по одной минуте каждый:

Классическая планка на предплечьях: тело выпрямлено, локти под плечами, мышцы живота и ягодиц напряжены. Планка с подъёмом ног: из классической планки поочерёдно поднимаются прямые ноги, удерживая их на весу несколько секунд. Боковая планка: опора на одно предплечье, тело выпрямлено боком, свободная рука поднята вверх или лежит на бедре; по 30 секунд на каждую сторону.

Автор отметил, что, несмотря на кажущуюся простоту, выполнение этого комплекса оказалось весьма сложным. Уже на первой минуте мышцы начали уставать, а к концу третьей ощущалась значительная нагрузка на корпус. После завершения упражнения чувствовалась усталость в мышцах живота, спины и боков, что свидетельствует о комплексной проработке кора.

Регулярное выполнение такого челленджа способно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и повысить общую физическую выносливость. Однако важно соблюдать правильную технику и прислушиваться к своему телу, чтобы избежать перенапряжения или травм.