Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи

Журналист издания Tom's Guide решил испытать на себе трёхминутный челлендж планки, разработанный тренером Энн Хэтэуэй, чтобы оценить его влияние на мышцы кора. Упражнение состоит из трёх этапов по одной минуте каждый:
Автор отметил, что, несмотря на кажущуюся простоту, выполнение этого комплекса оказалось весьма сложным. Уже на первой минуте мышцы начали уставать, а к концу третьей ощущалась значительная нагрузка на корпус. После завершения упражнения чувствовалась усталость в мышцах живота, спины и боков, что свидетельствует о комплексной проработке кора.
Регулярное выполнение такого челленджа способно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и повысить общую физическую выносливость. Однако важно соблюдать правильную технику и прислушиваться к своему телу, чтобы избежать перенапряжения или травм.