Ваши почки в опасности? Быстрый тест покажет, стоит ли бежать к врачу

Проблемы с почками сложно заметить сразу, но важно обращать внимание на тревожные сигналы. Один из первых — изменения в мочеиспускании, пишет издание aftodioikisi.gr.

Если объем мочи резко уменьшился или она вовсе перестала выделяться — это повод насторожиться. Опасны и отеки, особенно на ногах, руках или лице. Это значит, что почки не справляются с выводом лишней жидкости. Еще один тревожный признак — изменение цвета мочи. Темная, пенистая или с примесью крови — сигнал о возможных повреждениях почек. А если ночью приходится вставать в туалет чаще обычного — это тоже может быть симптомом нарушения их работы.

Но не только мочеиспускание указывает на проблемы. Постоянная усталость, одышка, потеря аппетита, тошнота и даже спутанность сознания — все это поводы обратиться к врачу. Чем раньше выявлена нефропатия, тем выше шансы избежать серьезных осложнений.

При первых тревожных симптомах стоит пройти обследование: анализ крови, мочи и УЗИ почек помогут оценить их состояние. Ранняя диагностика — ключ к сохранению здоровья!