Секрет стройных и энергичных людей: во сколько они ужинают, чтобы спать как младенец?

Вопрос о том, во сколько лучше ужинать, влияет не только на привычки и культуру питания, но и на здоровье, вес и качество сна. По мнению диетолога-нутрициониста Александры Мюрсье, последний прием пищи должен быть как минимум за 2-3 часа до сна, а оптимальное время для ужина — между 19:00 и 21:00.

Поздний ужин может привести к проблемам с пищеварением, таким как гастроэзофагеальный рефлюкс, а также ухудшить качество сна. Во время переваривания пищи температура тела повышается, что мешает нормальному засыпанию. Кроме того, прием пищи поздно вечером повышает уровень глюкозы и инсулина, что может нарушить метаболизм и способствовать набору веса. Исследования показывают, что люди, ужинающие поздно, потребляют больше калорий и склонны к накоплению жира.

Однако ужинать слишком рано тоже нежелательно, так как это может привести к чувству голода перед сном и спровоцировать перекусы, что также негативно сказывается на весе и сне. Важно соблюдать баланс и учитывать биоритмы организма, чтобы поддерживать эффективное пищеварение и обмен веществ.