Почему зубы темнеют с возрастом? Простое решение, которое поможет сохранить белоснежную улыбку

С возрастом зубная эмаль естественным образом истончается, обнажая желтоватый дентин, что приводит к потемнению зубов. Этот процесс усугубляется потреблением продуктов с интенсивными пигментами, таких как кофе, чай, красное вино и некоторые ягоды, а также курением. Регулярная профессиональная гигиена полости рта помогает удалять поверхностные пигментные отложения, однако для более значительного осветления может потребоваться отбеливание.

Перед проведением процедуры отбеливания рекомендуется консультация с стоматологом и профессиональная чистка зубов, чтобы обеспечить равномерное воздействие отбеливающего агента на поверхность зубов. Существуют различные методы отбеливания, включая использование пероксида водорода или карбамида пероксида в контролируемых условиях. Важно отметить, что отбеливающие средства должны применяться в концентрациях, обеспечивающих эффективность и безопасность для здоровья зубов.

Для поддержания светлого оттенка зубов рекомендуется ограничить потребление сильно окрашивающих продуктов и напитков, а также отказаться от курения. Регулярная и правильная гигиена полости рта, включая использование зубных паст с активным гидроксиапатитом, способствует укреплению эмали и предотвращению ее дальнейшего потемнения.

Таким образом, хотя естественное потемнение зубов с возрастом неизбежно, комплексный подход, сочетающий профессиональный уход и здоровые привычки, позволяет замедлить этот процесс и сохранить привлекательную улыбку.