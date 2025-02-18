Снижает не только тягу к еде: популярный препарат для похудения оказался способен на многое другое

Популярный препарат для похудения "Оземпик" (семаглутид), используемый для лечения диабета 2-го типа, может оказывать положительное влияние на людей, страдающих алкогольной зависимостью. Согласно исследованиям, проведенным учеными, пациенты, принимающие "Оземпик", сообщают о снижении тяги к алкоголю и уменьшении его потребления.

Эти данные подтверждают наблюдения врачей, которые заметили, что у некоторых пациентов, использующих препарат для контроля веса, снизилась потребность в спиртном. Исследования показали, что семаглутид влияет на те же центры удовольствия в мозге, которые связаны с зависимостями, в том числе алкогольной и наркотической.

Специалисты отмечают, что эти открытия могут привести к разработке новых методов лечения алкоголизма, особенно для людей, у которых традиционные методы не дали результата. Однако ученые предупреждают, что "Оземпик" не является официально одобренным средством для лечения алкогольной зависимости, и его использование в таких случаях требует дальнейших клинических исследований.

На фоне роста популярности препарата среди людей, стремящихся к снижению веса, врачи подчеркивают необходимость тщательного медицинского контроля при его приеме, особенно в случаях наличия других зависимостей.