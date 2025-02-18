Мозг скрывал это от нас: учёные раскрыли тайные режимы его работы

Учёные из Австралии сделали неожиданное открытие, которое может изменить представление о работе мозга. Команда из Университета Квинсленда нашла скрытые функциональные режимы, о которых раньше наука не знала. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Профессор Джон Доу и его коллеги использовали передовые методы нейровизуализации. Они выяснили, что мозг способен переключаться между различными состояниями. Это может помочь в диагностике и лечении болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон.

Профессор Доу уверен: понимание этих скрытых процессов откроет новые пути для терапии. Следующий шаг учёных — изучить влияние режимов мозга на когнитивные функции и восстановление после травм.