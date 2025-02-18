Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно

Фрукты – это важная часть здорового рациона. Но не все они одинаково полезны, особенно для людей с диабетом. Некоторые из них могут резко повышать уровень сахара в крови.

Сайт TudoGostoso предупреждает: бананы, виноград, ананасы и манго имеют высокий гликемический индекс. Они быстро повышают уровень глюкозы, поэтому их стоит есть с осторожностью. Ещё один риск – сухофрукты. Изюм и сушёный инжир содержат много натурального сахара и могут серьёзно повлиять на уровень глюкозы, особенно при инсулинорезистентности.

Зато есть фрукты, которые помогают контролировать сахар. Клубника, яблоки, маракуйя, сливы, нектарины и авокадо содержат меньше сахара и не вызывают резких скачков. Их рекомендуют включать в рацион людям с диабетом.

Перед изменением рациона важно проконсультироваться с врачом или диетологом. Каждый организм индивидуален, и даже полезные продукты могут по-разному влиять на уровень сахара.