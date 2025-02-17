Хотите спать лучше и не храпеть? Ученые назвали идеальную позу для сна

Китайские исследователи из Пекинского лесного университета установили, что сон на правом боку помогает снизить количество переворотов во сне, улучшает его качество и уменьшает храп. Однако такая поза подходит не всем.

В эксперименте участвовали 11 человек в возрасте около 24 лет. В течение 15 ночей они спали с датчиками движения и звукозаписывающими устройствами. Результаты показали, что те, кто спал на правом боку, отдыхали более глубоко и издавали меньше звуков.

Однако беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) специалисты рекомендуют спать на левом боку. Это снижает давление на желудок и предотвращает дискомфорт.