Возвращение Zara и Bershka? Песков прокомментировал ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение западных брендов на российский рынок — это нормальная мировая практика. Однако он подчеркнул, что в Кремле не располагают информацией о том, какие именно компании рассматривают такую возможность.

"Если бренды вернутся и начнут конкурировать с российскими производителями — это вполне логично. Конкуренция всегда в интересах потребителей", — отметил Песков.

Ранее стало известно, что испанская корпорация Inditex, владеющая такими марками, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, ведет неофициальные переговоры о возвращении в Россию. Тем не менее, официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.