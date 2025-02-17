Сын Надежды Кадышевой потерял право на ребенка — экс-жена раскрыла детали

Григория Костюка, сына известной певицы Надежды Кадышевой, лишили родительских прав. Об этом рассказала его бывшая супруга Анжелика Бирюкова. По ее словам, Костюк не поддерживал связь с сыном и не принимал участия в его воспитании, поэтому она приняла решение обратиться в суд.

Григорий развелся с Бирюковой в 2017 году, после чего женился на Габриелле Мерман. В этом браке у него родился второй сын. Однако в 2023 году он снова подал на развод. На второго ребенка Костюк выплачивает алименты в размере 15 тысяч рублей, но пытается оспорить их сумму.