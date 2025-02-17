Снова в России? Visa и Mastercard могут вернуться, но столкнутся с трудностями

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время могут вернуться в Россию. По его словам, компании потеряли крупный рынок и будут стремиться восстановить свое присутствие.

Однако, как отметил депутат, их возвращение будет осложнено тем, что россияне уже привыкли к национальной платежной системе, которая показала свою технологичность и эффективность. Несмотря на это, Visa и Mastercard могут понадобиться для международных переводов, особенно при отправке платежей в Европу и США.

При этом, подчеркнул Аксаков, процесс возвращения этих систем в Россию будет непростым из-за сложившейся финансовой инфраструктуры в стране.