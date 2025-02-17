"Я ушла, я не могу": что довело Полину Гагарину до крайности на "Голосе"

На шоу "Голос" разгорелся конфликт между наставниками Полиной Гагариной и Хиблой Герзмавой из-за выбора участницы Эмилии Курье. Девушка предпочла продюсера Антона Беляева, что вызвало бурные эмоции у наставников.

Оперная певица Хибла Герзмава выразила разочарование, недоумевая, почему талантливые участники не идут в ее команду. Полина Гагарина тоже боролась за Эмилию, но, не скрывая эмоций, покинула студию сразу после того, как участница ушла за кулисы. "Я пошла, ушла, я не могу", — заявила певица, оставив наставников в замешательстве.

В финальных кадрах эпизода было видно, что кресло Гагариной так и осталось пустым.