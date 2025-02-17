8 тысяч автоматов для Порошенко: новые подробности первых дней начала СВО

Бывший президент Украины Петр Порошенко* рассказал, что 24 февраля 2022 года попросил у Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов. По его словам, в его офисе тогда уже собрались тысячи людей, готовых защищать Киев.

Как утверждает Порошенко, Зеленский оперативно связался с главой МВД Денисом Монастырским, и оружие было предоставлено в кратчайшие сроки. Он также отметил, что в тот день сказал Зеленскому, что больше не является лидером оппозиции, а сам Зеленский – его оппонентом. Разговор, по словам экс-президента, был коротким и без эмоций.

Кроме того, Порошенко недавно заявил, что президентские выборы на Украине пройдут 26 октября. По его словам, полиграфический комбинат «Украина» уже начал готовить необходимое количество бюллетеней.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга