Хотела вкусный завтрак, а получила порез языка — москвичка нашла стекло в овсянке из "ВкусВилла"

Неприятный сюрприз ждал жительницу Москвы в тарелке с утренней кашей. Девушка купила овсяные хлопья "ВкусВилл" еще в конце января, но открыла упаковку только недавно. Когда сварила кашу и начала есть, почувствовала что-то острое. Итог — порез на языке.

Посуда была целой, поэтому девушка заподозрила, что стекло попало в хлопья еще на производстве. Она обратилась в службу поддержки магазина и получила 2000 бонусов в качестве компенсации. Однако на этом история не закончилась — москвичка написала жалобу в Роспотребнадзор и собирается передать оставшуюся крупу обратно в магазин.

Во "Вкусвилле" пообещали разобраться в ситуации и провести проверку на производстве.