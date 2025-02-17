Рекордный пробег без поломок: эти автомобили проедут 400 000 км и больше

Некоторые автомобили способны без серьёзных поломок преодолеть 400 000 километров. Недавнее исследование iSeeCars назвало 23 самых надёжных моделей, которые с наибольшей вероятностью достигнут этого пробега.

Лидером списка стал Ford F-350 Super Duty – 49,1% этих пикапов преодолевают 402 000 км. Следом идут Toyota Land Cruiser и Toyota Tundra – у обеих моделей показатель 47,9%.

В рейтинг вошли и другие надёжные машины, включая Toyota Sequoia, Ford F-250 Super Duty, Honda Pilot, Toyota Tacoma и Chevrolet Silverado 2500HD. Среди седанов – Toyota Avalon и Honda Accord.

Эксперты отмечают: долговечность автомобиля зависит от качества материалов, инженерных решений и регулярного техобслуживания. Особенно выделяются японские бренды Toyota и Honda, чьи модели стабильно занимают верхние позиции в рейтингах надёжности.

При выборе машины важно учитывать не только её характеристики и дизайн, но и репутацию по надёжности. Это поможет избежать лишних расходов и обеспечит долгий срок службы.