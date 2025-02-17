Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершён. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

"Де-факто конфликт окончен. США пришли к выводу, что военные действия больше не могут продолжаться. Более того, Россия победила Украину, а значит, Москва победила и НАТО", — говорится в статье.

Автор отмечает, что в большинстве стран этот исход воспримут в пользу России. В то же время США могут постепенно сократить помощь Киеву и переложить финансовые обязательства на Евросоюз, который останется один на один с этой проблемой.

Если так произойдёт, у Европы может не хватить ресурсов, чтобы продолжать поддержку Украины. Это лишит Киев возможности участвовать в переговорах между Россией и США.

"Без помощи НАТО, а прежде всего США, говорить о месте Украины за столом переговоров не имеет смысла", — пишет издание.

Тем временем, президент России Владимир Путин и Дональд Трамп на этой неделе провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Они обсудили вопросы обмена граждан и урегулирования ситуации на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон остаётся главным партнёром Москвы в этом вопросе. Трамп также заявил, что готов встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и команды президентов уже начали подготовку к саммиту.