Стоянка запрещена, но не везде: новые стрелки на знаках путают водителей

За последние годы в российских ПДД появилось немало изменений. Даже опытным водителям сложно уследить за новыми знаками, правилами проезда перекрёстков и работой светофоров. Инспектор ГАИ рассказал порталу njcar. ru, какие нововведения вызывают больше всего вопросов.

Теперь на дорогах можно встретить знак 5.19.3д — синий квадрат с пешеходом и стрелками по углам. Он обозначает диагональный переход, позволяющий пешеходам двигаться по кратчайшему пути. Водители, получившие права 10-15 лет назад, нередко путаются.

Обновились знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". К ним добавлены таблички с белыми стрелками (3.27д — 3.30д), которые показывают, на какой стороне улицы действует запрет. Перед парковкой важно проверять направление стрелок, чтобы не получить штраф.

Изменились и светофоры. Теперь мигающего зелёного больше нет. Зато появился двойной красный, который загорается по всем направлениям. Это нужно, чтобы автомобилисты успели завершить манёвр на перекрёстке.

Некоторые новые знаки сбивают с толку даже опытных водителей. Например, знак 6.4.1д — внешне похож на обычный знак парковки, но с крышей над буквой "P". Это значит, что стоянка разрешена только в крытых помещениях. Оставлять машину на улице нельзя.

Ещё одно нововведение — серый квадрат с жёлтыми линиями под маркировкой 3.34д. Он запрещает въезд на перекрёсток, если впереди пробка. Если проигнорировать — штраф обеспечен.

Снова изменились правила проезда круговых перекрёстков. Теперь приоритет определяется знаками, а привычная табличка 4.3 с круговыми стрелками чаще всего носит только информативный характер.

А ещё в мегаполисах появится новый знак 5.18.1. Он обозначает места стоянки для спецтранспорта — полиции, скорой помощи и пожарных машин. Эти зоны теперь выделяют красной разметкой 1.27.

Так что если давно не открывали ПДД, самое время освежить знания!