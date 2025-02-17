Опытные водители спорят, но истина одна: как правильно проверять уровень масла

Проверить уровень масла в двигателе — дело простое, но критически важное. Однако даже опытные водители спорят, как это делать правильно. Владелец сервисного центра рассказал порталу njcar.ru о 7 ошибках, которые могут убить мотор.

Первое правило — следовать инструкции автопроизводителя. В ней указано, на каком моторе проверять уровень: холодном или тёплом. В большинстве случаев нужно заглушить двигатель после поездки и подождать 15 минут. За это время масло стекает в картер, остаётся тёплым и даёт точный результат.

Некоторые автомобили имеют щуп с двумя отметками — Hot и Cold. Первая показывает уровень на прогретом моторе, вторая — на остывшем. Проверка начинается с правильных действий: щуп достают, протирают чистой тканью, вставляют обратно, ждут 15–20 секунд, снова вынимают.

Важно соблюдать чистоту. Грязная ветошь может занести пыль и микрочастицы в двигатель. Щуп и его отверстие перед проверкой протирают чистыми салфетками.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Даже небольшой уклон или яма дадут неправильные показания. Лишний груз в салоне тоже влияет на результат.

Частые проверки не нужны, но игнорировать их нельзя. Оптимально заглядывать под капот дважды в неделю. Особенно, если мигает индикатор масла или под машиной появляются пятна. Перед долгой поездкой проверка обязательна.

Если масла мало, начинается масляное голодание. Оно увеличивает трение, ускоряет износ деталей и может привести к поломке двигателя. Переизбыток тоже опасен — прокладки и сальники могут не выдержать, масло начнёт вытекать.

Следите за уровнем масла и ваш двигатель прослужит дольше!