Опасный мясной клей в твороге и мороженом: что нашли в "Светофоре"?

В продуктах из "Светофора" нашли опасный мясной клей. Санитарные проверки в дискаунтерах продолжаются по всей стране. Об этом сообщает Shot.

Масштабные рейды прошли в Московской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Пензенской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае и Чувашии. В магазинах нашли поддельные молочные продукты. В твороге и мороженом обнаружили мясной клей, в другой молочке — незаявленные растительные жиры.

Фальсификат производят одни и те же компании. Они поставляют продукцию в "Светофоры" по всей России, не указывая в маркировке использование растительных жиров. Так они экономят на налогах — вместо 20% платят всего 10%. Лабораторные исследования подтвердили подделку. Материалы уже передали в ФНС, которая может доначислить недостающие налоги.

Помимо фальсификата, в магазинах нашли товары без маркировки и документов, а также просрочку. Материалы направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор.