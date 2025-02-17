Валютный шанс! Заграничные туры стремительно дешевеют — но надолго ли?

Россияне массово скупают туры за границу. Всё из-за падения курса доллара. По данным телеграм-канала SHOT, спрос на заграничный отдых за последние дни подскочил на 20%.

Туристы торопятся купить путёвки на весну и лето, пока валюта остаётся дешёвой. Особенно это касается поездок в ОАЭ, Турцию, Египет и Таиланд. Сейчас туры стали дешевле примерно на 10%. Плюс можно выгодно обменять рубли.

Но не все спешат. Часть туристов ждёт — надеются, что рубль укрепится ещё сильнее.

Тем временем, утром в понедельник туроператоры выставили такие курсы: Anex Tour и Pegas Touristik продают доллар по 96,18 рубля, а "Библио-Глобус" — по 95,73.