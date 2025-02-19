Собкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с жителями посёлка Глушково Курской области.

Глушково, некогда процветающий посёлок Курской области, сегодня — один из самых пострадавших населённых пунктов региона. После постоянных обстрелов здесь остались лишь несколько десятков людей, но они не собираются покидать свою землю и надеются на её возрождение.

"Куда ни повернёшься — всё разрушено, вынесено, сожжено", — рассказывают местные.

Особенно сильно пострадала центральная улица. "Тут обстреливали, просто не щадя", — вспоминает один из жителей.

Тем, кто остался, приходится выживать в тяжёлых условиях.

"Деду 88 лет, а мне 84-й, куда мы пойдём? Хлеба у нас нема", — говорит Татьяна Филипповна. Но страха уже нет: "Чуем, кружится — прижались к стенке и всё".

До конфликта здесь проживало около шести тысяч человек, сейчас счёт идёт на десятки. Разрушены школа, детский сад, сгорела школа искусств. "Молодёжи нет, а это будущее", — сетуют местные. Но даже среди разрухи они не теряют надежды. "Руки не опускать и думать, как возродить жизнь! Нужно помогать властям, армии, отстраивать заново", — говорит один из жителей. Они верят, что Глушково будет восстановлено, а страна окрепнет.

"Глушково для нас — это наше Бородино и наша батарея Раевского. Мы будем держаться", — говорит один из жителей. Люди верят, что посёлок будет восстановлен, а страна окрепнет.