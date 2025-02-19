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Мы будем держаться, Глушково — наше Бородино: как живут и во что верят жители прифронтового посёлка Курской области

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