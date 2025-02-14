Вариант остаётся на столе: в каком случае США отправят свои войска на Украина?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может отправить свои войска на Украину, если Россия, по их мнению, не будет вести «добросовестные переговоры». Этот вариант остаётся «на столе» у американских властей, сообщил он в интервью The Wall Street Journal.

По словам Вэнса, помимо военного давления США рассматривают и экономические меры. В частности, Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы, если та не согласится на мирное соглашение, которое обеспечит «долгосрочную независимость» Украины.

Однако ранее глава Пентагона Пит Хегсет исключил возможность отправки американских военных на Украину. На фоне этих заявлений бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий допустил, что Польша может направить свои войска в будущем, не исключая такого развития событий в перспективе 5-10 лет.