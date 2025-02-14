Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вариант остаётся на столе: в каком случае США отправят свои войска на Украина?

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
США допускают передачу Украине ядерного оружия. Но решение принимает Трамп
Электричество в частных домах подорожало в три раза: россияне шокированы счетами
Седокова вновь высказалась о смерти Тиммы: огромная дыра в сердце
Банк может потребовать досрочно погасить ипотеку — в каких случаях это возможно?
Первый "тихий" сверхзвук: самолёт XB-1 удивил инженеров
Опасные симптомы: врачи назвали признаки рака щитовидной железы
С-500 против "Орешника": что говорят военные эксперты?
Русский язык для мигрантов: Володин требует жёстче проверять знания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.