Коренево под обстрелами: разрушенные дома, пропавшие люди, но жизнь продолжается

Посёлок Коренево в Курской области остаётся одной из самых пострадавших приграничных зон. Обстрелы здесь продолжаются, каждую ночь слышны взрывы, а на улицах — следы разрушений. Но даже в таких условиях люди возвращаются в свои дома, потому что устали жить в пунктах временного размещения. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с жителями Коренева.

"Живём как можем"

Обстрелы продолжаются, и дома продолжают гореть, но люди держатся. Волонтёры развозят продукты, помогают пожилым.

Татьяна Романовна, местная жительница, не уехала, хотя её дом пострадал. "С огорода помидорчики закрывали — консервация, картошка была. Потом муку привезли, сама хлеб пекла. Так и живём", — рассказывает она.

Некоторые жители Коренева продолжают работать, несмотря на близость фронта. "Магазин остался, работаем. Люди заходят, чем можем — помогаем", — говорит другая местная жительница.

Люди привыкли к постоянным обстрелам, но признаются: тишина пугает больше. "Когда бахает — понятно. А вот когда тишина, тогда страшнее становится", — говорят местные.

Многие поддерживают друг друга, находят силы в вере. В местном храме службы не прекращались, и это помогает людям держаться. "С утра встал, помолился — день прошёл спокойно. Вечером ложишься — благодаришь Бога", — рассказывает Татьяна.

"Долина смерти"

Посёлок пережил тяжёлые потери. Среди погибших есть целые семьи, а 14-летний Максим пропал без вести. "Его нет ни в живых, ни в мёртвых", — рассказывают соседи.

Особенно пострадала дорога, которую теперь называют "Долиной Смерти". Здесь обстреливали машины, многие не успели выбраться. "Мы снимали видео, чтобы родные узнали своих… Это тяжело, но люди должны знать", — говорят жители.

Несмотря на страх и потери, люди остаются. Жизнь продолжается даже под ударами, и пока есть поддержка друг друга, уходить никто не собирается.